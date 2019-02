Calciomercato: il Dalian Yifang su Mandzukic

Parametro Zero - 4 febbraio 2019

10 milioni di euro netti l'anno. E' l'offerta che i cinesi del Dalian Yifang hanno fatto a Mario Mandzukic, l'attaccante croato della Juventus, uno dei punti di forza della squadra di Allegri.

I cinesi, dopo Hamsik, infatti stanno provando a fare shopping di campioni nella nostra serie A mettendo sul piatto cifre per noi inavvicinabili. In realtà la prima scelta era Ciro Immobile ma il no del giocatore e del presidente della Lazio, Lotito, che considerava bassa l'offerta di 60 mln per il cartellino del giocatore hanno fatto cambiare obiettivo. E dalla Lazio gli intermediari hanno così rivolto le loro attenzioni su Mandzukic.

L'offerta, davvero allettante, però non sembra aver conquistato il giocatore che non ne farebbe una mera questione di soldi. Preferisce infatti giocare e vincere in Europa. Comvinzione o bluff per ottenre un rilancio?

