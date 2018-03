Crotone - Sampdoria 4-1: la partita in 10 foto

Matteo Politanò - 11 marzo 2018

La Sampdoria cade nell'ennesima trasferta da incubo della stagione. Contro il Crotone non c'è partita e i blucerchiati deludono con una prova che ridimensiona per l'ennesima volta gli obiettivi stagionali. Il Crotone va in vantaggio già al 6' con Trotta, mentre al 23' una grave ingenuità di Sala concede un rigore ai padroni di casa. Viviano arriva sul pallone ma sulla ribattuta Stoian è più veloce di tutti e raddoppia. Al 37' arriva il tris calabrese con Trotta che mette in rete sul filo del fuorigioco: il VAR conferma la rete.

Nella ripresa Giampaolo prova a scuotere la squadra con l'ingresso di Praet e al 70' i blucerchiati accorciano le distanze con Zapata. La domenica no è però tutta nel quarto gol calabrese: un pasticcio tra Silvestre e Viviano che cala il sipario su un'altra trasferta da dimenticare. L'Europa è davvero alla portata dei blucerchiati? La media in trasferta renderebbe difficile anche una salvezza...

Tabellino



Reti: 6' Trotta, 23' Stoian, 37' Trotta, 70' Zapata (S), 85' aut. Viviano (C)

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian (18' st Barberis), Mandragora, Benali; Ricci (38' st Sampirisi), Trotta, Nalini (25' st Simy). A disp.: Figliuzzi, Viscovo, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Crociata, Ajeti. All. Zenga

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala (14' st Praet), Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira (9' st Capezzi), Linetty; Ramirez (31' Zapata); Caprari, Quagliarella. A disp.: Belec, Tozzo, Andersen, Alvarez, Strinic, Regini, Verre, Kownacki. All. GiampaoloArbitro: Mazzoleni

Ammoniti: Murru, Linetty (S), Martella



