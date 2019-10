Allenatore Milan, accelerata Spalletti

Parametro Zero - 7 ottobre 2019

I dubbi di Spalletti, Garcia che si fa avanti, Poli e Ranieri in attesa. Gattuso alla finestra. Sono ore concitate al Milan alla ricerca del nuovo allenatore dopo la decisione di interrompere il rapporto con Giampaolo malgrado il successo (molto faticoso) con il Genoa.

Tutti sanno che il prescelto dalla società rossonera è Luciano Spalletti. L'ex allenatore dell'Inter però al primo contatto ufficiale, di lunedì scorso dopo la sconfitta interna con la Fiorentina, ha declinato la proposta per diversi motivi. Il primo è che l'allenatore toscano è ancora sotto contratto con l'Inter fino al 2021 a 5 milioni di euro netti l'anno. Una cifra che il Milan oggi non può offrirgli. Il massimo infatti che Elliott è disposto ad investire sarebbero 3 milioni, massimo 3,5 l'anno.

Dopo giorni di chiusura totale però qualcosa sembra esseresi mosso. Spalletti non sarebbe più fermo sul no assoluto, anzi. Avrebbe dato una mano ai suoi assistenti di trovare un accordo con l'Inter per una buonuscita con cui compensare la differenza tra lo stipendio Inter e quello inferiore del Milan.

Spalletti però pare abbia chiesto comunque una cofra superiore ai 4mln netti l'anno.

In serata è previsto un incontro tra le parti a Milano (dove Spalletti ancora vive). Spalletti ha avvisato i suoi collaboratori di tenersi pronti

Ci sono comunque dubbi tecnici sulla squadra il cui valore potrebbe non bastare per la qualificazione all'Europa League. Insomma per Spalletti la rosa è decisamente inferiore a Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio.

Ma ci sono anche perplessità sulla forza della società. Il fondo Elliott che ha rilevato il Milan dopo la imbarazzante parentesi del misterioso Mr. Li, è sempre alla ricerca di un nuovo proprietario, un compratore che libererebbe il fondo dai costi eccessivi che la struttura rossonera ed il mondo del calcio portano con se. Al momento la richiesta sarebbe attorno ai 500 mln. Quindi una situazione fluida ed incerta anche per quanto riguarda la proprietà.

Dubbi che non ha solo Spalletti. Alcuni calciatori avrebbero percepito la scarsa compattezza strutturale della società confidando di non sapere con chi parlare, non sapere chi comanda.

Tornando al discorso allenatore il ds Massara spinge per Garcia, cui basterebbe un contratto di due anni a 3 mln netti.

Nel caso di traghettatori alla Pioli o Ranieri invece si parlerebbe di ipotesi fino al termine della stagione a poco più di un milione.





