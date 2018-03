Reddito di cittadinanza: i meme più divertenti

Barbara Massaro - 9 marzo 2018

Si fa presto a dire "Reddito di cittadinanza". Uno dei punti chiave del successo elettorale del programma del Movimento 5 stelle, primo partito alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo è quello di fornire una pensione di circa 700 euro a tutti i cittadini privi di occupazione o in indigenza.

Code o bufala?

Dopo l'esito elettorale, a quanto riportano diverse fonti giornalistiche, presso alcuni CAF di Bari e Palermo gruppetti più o meno sparuti di cittadini si sono presentati per chiedere spiegazioni circa questa presunta novità chiedendo, inoltre, se ci fossero a disposizione dei moduli da compilare per presentare la domanda.

Molti media (con il conseguente effetto gregge) hanno parlato di ressa e di code agli sportelli con cittadini indignati e rivoltosi.

L'ironia della Rete

In realtà le cose non sono andate proprio così ma la miccia per scatenare l'ironia e il sarcasmo dei social media era ormai stata accesa. L'assist, del resto, era fin troppo semplice da trasformare in gol e così tra chi inventa ipotetici moduli Inps e chi stigmatizza l'onda dell'entusiasmo a 5 stelle ecco cosa si legge tra Twitter e Facebook oggi.

