Le feste vip della settimana: in attesa della notte degli Oscar

Ivan Rota - 2 marzo 2018

Nella notte degli Oscar la sfida per l’eccellenza nel gusto e nel saper trasformare un racconto in un’esperienza unica è già stata vinta da Il Palato Italiano, che per la seconda volta, lascerà a bocca aperta VIP e attori di Hollywood con il luxury food di Filippo Sinisgalli.

Sempre in tema food a Roma arti visive, musica e cibo green rappresentano il tris di cultura per il nuovo “aperitivo d’arte” organizzato dall’associazione culturale D.d’Arte e dal ristorante vegetariano Il Margutta Veggy Food & Art, nella Galleria d’arte Plus Arte Puls, in viale Giuseppe Mazzini, 1.

Si parte con la musica di Setak e si proseguirà a settimane alterne sino a giugno.

