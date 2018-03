Con Starbene il programma per arrivare in forma alla prova costume

Redazione - 1 marzo 2018

Tre step in tre settimane per arrivare ad essere pronti per la bella stagione. E' la sfida che propone ai suoi lettori la rivista Mondadori Starbene che, dal 7 marzo, è in edicola con la proposta di un programma di dimagrimento eccezionale in vista della prova costume.

Si tratta di un regime alimentare che depuri e bruci i grassi ma anche una dieta di mantenimento, un programma fitness e proposte beauty.

Tre inserti da conservare

Il primo dei 3 inserti da staccare e conservare sarà dedicato all’alimentazione, con la proposta di una dieta in 3 fasi successive: depurativa, dimagrimento, mantenimento.

Per ogni fase ci saranno consigli per seguire un sano regime basato sulla dieta mediterranea, sul tipo di alimenti e i loro specifici benefici e sui metodi di cottura migliori.

Il secondo sarà invece dedicato al fitness, con un programma di attività aerobica bruciagrassi (camminata, corsa o bicicletta…) da fare all'aria aperta, combinato con esercizi di tonificazione total body studiati in base a diversi livelli di allenamento.

Il terzo e ultimo, infine, si occuperà infine di proposte beauty: rimodellamento, con consigli di bellezza, prodotti, automassaggi da fare a casa, trattamenti che si possono fare dall’estetista e programmi di dimagrimento in beauty farm.

