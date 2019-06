Estate 2019: le 10 mete d'Italia più belle per TripAdvisor

Rita Fenini - 13 giugno 2019

TripAdvisor, il più noto sito di viaggi al mondo, ha reso noti i risultati del Summer Vacation Destinations Report 2019, svelando la Top 10 nazionale - e internazionale - delle destinazioni estive più gettonate dai viaggiatori italiani



Per quanto riguarda le località italiane, a svettare sulla classifica l’Isola d’Elba, per il secondo anno consecutivo la meta più gettonata in assoluto: a conquistare il podio anche Rimini e Riccione, rispettivamente seconda e terza.

In quarta posizione Vieste, la località più nota del Gargano, seguita da Ischia (5°), Villasimius (6°) e Ricadi (7°).

Roma, unica meta non balneare nella Top 10 italiana, fa capolino in ottava posizione.

A chiudere la classifica San Vito Lo Capo (9°) e Ugento (10°).

L'Estate 2019 in numeri: budget e durata delle vacanze degli italiani



Circa un italiano su 3 ha riservato un budget superiore rispetto al 2018 per le vacanze estive: è quanto emerge da un sondaggio - sempre condotto da TripAdvisor - su oltre 4.700 viaggiatori italiani

Tra le voci di spesa realtive a questo aumento, il 29% riguarda il costo per raggiungere la destinazione, il 28% si riferisce all’alloggio, mentre il 23% delle spese è riservato al ristorante.

Oltre al budget, aumenta anche la durata: per più di un quarto degli intervistati (26%), quest’anno le vacanze estive saranno più lunghe rispetto allo scorso anno. Se il 40% si concederà due settimane di relax, non mancano i fortunati che trascorreranno tre settimane di vacanza (13%) mentre una risicata minoranza (4%) si godrà addirittura un mese di relax.



Riassumendo: quest'anno, le vacanze degli italiani saranno più lunghe e più costose...

