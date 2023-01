Sissi 2: le anticipazioni della terza e ultima puntata

Quando gli austriaci vengono sconfitti e Franz ordina la ritirata, Sissi si ammala di colera e rischia di morire. Ma sarà solo grazie a lei che la verrà recuperare la corona di Stefano, quella necessario all'incoronazione del marito. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena la terza e ultima di Sissi 2, la serie evento sulla leggendaria sovrana e intramontabile icona di bellezza e irrequietezza, interpretata dall'attrice Dominique Devenport. L’amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz vede l’Imperatore partire in guerra contro la Prussia e mettere in dubbio la fedeltà della moglie. Ecco cos'accadrà negli episodi finali, in onda mercoledì 4 gennaio.

Sissi 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Franz (Jannik Schümann) parte con l'esercito per la guerra contro la Prussia mentre Sissi (Dominique Devenport) rimane da sola a governare, accanto alla suocera, e sono tempi molto duri per lei. Il conte Andrassy (Giovanni Funiati) riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck ma nonostante questo, gli austriaci non reggono l'urto prussiano. A peggiorare le cose interviene una epidemia di colera: Sissi, di sua iniziativa, incontra Bismarck, e tenta di convincerlo a trovare una soluzione pacifica ma serve a poco e l'ultima battaglia soverchia gli austriaci inesorabilmente. Franz ordina così la ritirata.

Sissi rischia la vita, Franz viene incoronato

La guerra contro la Prussia è perduta, Franz torna dal fronte ferito nel fisico e nell'amor proprio. Convinto dell'infedeltà di Sissi, la invia in Ungheria, con pieni poteri per concedere un libero parlamento e una costituzione. Gli ungheresi approva la proposta austriaca, ma solo a condizione che Franz venga proclamato re d'Ungheria indossando la corona di Stefano: nessuno sa dove si trovi la corona, tranne Ödön Körte'k, che è in prigione ed è malato di colera. Sissi lo incontra e lo persuade a rivelare il segreto, ma rimane contagiata, e presto si ritrova in fin di vita: Franz corre da lei, Sissi ha voglia di vivere e quando finalmente guarisce, Franz viene incoronato con lei al suo fianco.