La storia dei tardigradi, animali buffi e super resistenti ma a rischio - Foto

Sono lunghi circa un millimetro e possono vivere nei più profondi fondali oceanici, nel gelo dell'Antartide, nelle sorgenti di acqua calda, come oltre i seimila metri dell'Himalaya. Sono i tardigradi, esserini dall'aspetto davvero buffo e curioso, tanto bruttini quanto resistenti e capaci di vivere alle condizioni più estreme. Eppure, secondo lo studio italiano pubblicato sul Journal of experimental Biology, anche loro, gli "highlander" della flora terrestre, di fronte ai cambiamenti climatici, potrebbero rischiare l'estinzione.

Ecco cosa sono i tardigradi e cosa dice la ricerca.

Le caratteristiche dei tardigradi

I tardigradi sono degli animali invertebrati. Al mondo ne esiste oltre un migliaio di specie. Hanno 8 zampe, ciascuna coronata da piccole unghie o dita. Hanno una sembianza piuttosto spugnosa e rugosa e un muso strambo che richiama quello di un maiale: per questo sono chiamati anche "orsi d'acqua" o "maiali del muschio", visto che frequentemente vivono su queste piante.

Sono diffusi in tutto il pianeta. Ne esistono specie terrestri, marine e anche di acqua dolce. Seppure il loro ciclo vitale attivo sia piuttosto breve (vivono tre o quattro mesi quando non sono in "letargo"), possono resistere a condizoni estreme come assenza d'acqua o di ossigeno, temperature altissime o gelide, alti livelli di radiazioni e raggi ultravioletti. Per sopravvivere a queste difficoltà scattano in loro vari meccanismi difensivi. Ecco quindi che possono congelarsi insieme all'ambiete in cui vivono, oppure si disidratano quando manca l'acqua.

Perché sono a rischio con i cambiamenti climatici

Uno studio italiano pubblicato sul Journal of experimental Biology e sviluppato nel laboratorio di "Evolutionary zoology" dell'Università di Modena e Reggio Emilia lancia però l'allarme. La ricerca, firmata da Ilaria Giovannini, Tiziana Altiero, Roberto Guidetti e Lorena Rebecchi, valuta come i cambiamenti climatici in corso influenzeranno le specie antartiche e se gli organismi antartici saranno in grado di adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Sotto esame i tardigradi, le principali componenti terrestri della meiofauna antartica.

I tardigradi tollerano gli innalzamenti delle radiazioni UV. Patiscono però la combinazione dell'aumento di temperatura e di radiazioni UV, situazione che potrebbe verificarsi in seguito ai cambiamenti climatici e al buco dell'ozono. Se sottoposti all'azione simultanea del bombardamento ultravioletto e dell'aumento di calore, la loro esemplare resistenza viene compromessa. Inoltre le radiazioni UV hanno un impatto negativo anche sulle generazioni successive con malformazioni e difficoltà di riproduzione.



Per saperne di più:

© Riproduzione Riservata