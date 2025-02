Sanremo 2025 conquista i social: oltre 53 milioni di interazioni dopo la prima serata

I social sono ufficialmente impazziti per questa nuova edizione del Festival di Sanremo, che ha visto il ritorno di Carlo Conti alla guida dello show più atteso d’Italia. Durante la diretta di ieri, è stato proprio Conti ad annunciare con entusiasmo un dato impressionante: oltre 53 milioni e mezzo di interazioni sui social network. Un successo che dimostra quanto la kermesse non sia solo un appuntamento televisivo, ma anche un fenomeno digitale in grado di catturare l’attenzione di tutte le generazioni.

Tra tutte le piattaforme, TikTok si conferma il vero cuore pulsante del dialogo social, accendendo conversazioni, tendenze e contenuti originali intorno alla magia del Festival. Dopo la prima serata, sono già più di 22 mila i post pubblicati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2025, un numero che cresce di minuto in minuto. Per i cantanti in gara, TikTok è ormai uno strumento irrinunciabile, utilizzato per condividere momenti esclusivi dietro le quinte, emozioni prima di salire sul palco e frammenti della loro quotidianità con i fan.

La comunità di TikTok ha già incoronato i primi protagonisti di questa edizione. Secondo i dati raccolti dal profilo ufficiale del Festival, le esibizioni più visualizzate dopo la prima serata vedono al primo posto Tony Effe con “Damme ’na mano”, che ha superato i 2,4 milioni di visualizzazioni. Seguono Olly con “Balorda nostalgia” a quota 1,6 milioni e Fedez con “Battito”, che ha conquistato 1,5 milioni di visualizzazioni. Questi numeri riflettono il grande interesse degli utenti per le performance, ma anche per i contenuti esclusivi che raccontano il Festival da prospettive inedite.

Le clip dietro le quinte sono tra i contenuti più apprezzati su TikTok. Joan Thiele ha conquistato i fan con il suo senso dell’umorismo, condividendo momenti esilaranti per combattere l’ansia da palco. Achille Lauro ha raccontato il suo legame con la città di Napoli attraverso aneddoti intimi.

Anche i creator hanno fatto la loro parte, contribuendo a rendere unico il racconto del Festival. Antonio Mascoli, con la sua ironia pungente, ha scherzato sul fatto che “nessuno guarda più Sanremo”, per poi ammettere che nessuno riesce davvero a resistergli. Alessandro Cattelan ha pubblicato un vlog inedito che mostra il dietro le quinte della sua giornata nella Riviera dei Fiori, mentre Bianca Guaccero ha regalato un’esilarante visione del PrimaFestival dal suo punto di vista.

Non mancano, inoltre, i format creativi ideati dai creator per coinvolgere gli artisti in gara tra questi imperdibili quelli di Eva Calvani, con il suo “Who’s this diva?”, che ha intervistato i cantanti in una coloratissima vasca di palline, immaginando come sarebbe Sanremo in una veste americana e Gabriele Anakin che ha trasformato le canzoni in disegni con il suo “Sanremo Pictionary”.

Per i fan che desiderano vivere l’esperienza di Sanremo al massimo, TikTok ha creato una pagina di ricerca dedicata in app. Digitando “Sanremo 2025”, gli utenti possono accedere a una raccolta di momenti memorabili, contenuti esclusivi e interazioni con la community. Inoltre, ogni artista in gara ha una pagina personalizzata, dove è possibile scoprire tutti i contenuti relativi al proprio beniamino, creati sia dagli account ufficiali sia dalla community.