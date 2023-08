Osteopatia d’estate, parla il dr. Foriglio: “La nostra salute non va in vacanza”

E’ così importante l’osteopatia anche durante i mesi estivi? Sì. A spiegarlo è il dottor Andrea Foriglio, Osteopata, Chinesiologo, imprenditore e autore. A Starbene spiega l’importanza dell’osteopatia anche durante le vacanze estive.“L’osteopatia nei mesi estivi perché la nostra salute non va in vacanza, dobbiamo cercare di prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente in qualsiasi momento dell’anno ricercando ogni giorno un equilibrio che ci possa far vivere in salute e serenamente le nostre giornate, anche sotto l’ombrellone. Al giorno d’oggi, la vera ricchezza è la salute”, dice. “Molte persone, che durante l’estate passano diverso tempo sdraiati sui lettini o sulla sabbia, riportano spesso fastidi a livello della bassa schiena e anche questo caso l’osteopatia è un ottimo alleato per alleviare o addirittura eliminare questi mal di schiena fastidiosi”, continua Foriglio. Ma occorre, sempre, fare molta attenzione. “Diffidate da coloro che vengono a proporvi massaggi sui lettini nelle spiagge. Affidatevi sempre a professionisti qualificati perché se pensate che un professionista possa costarvi troppo, non avete idea di quanto vi può costare a livello di salute un terapista improvvisato e non qualificato. La salute, una volta che è compromessa, non ce la riporta indietro nessuno”, aggiunge l’osteopata. Che raccomanda sempremassima prudenza anche quando d’estate aumenta l’attività sportiva. “Si svolgono in spiaggia attività come il beach volley, il footvolley o i famosi “racchettoni” sul bagnasciuga… è bene quindi fare dei trattamenti osteopatici per evitare infortuni o dolori fisici generali”, conclude.

Ma chi è Andrea Foriglio?

E’ il primo ed unico Osteopata ad aver realizzato un tour di visite Osteopatiche in tutta Italia e in Europa. E’ stato membro dell’ E.A.O. (European Academy of Osteopathy) ed attualmente è membro del R.O.I. (Registro Osteopati Italiani). Ha avuto l’onore di trattare e lavorare con diverse celebrity e personaggi noti nel mondo dello spettacolo per il raggiungimento del loro benessere psico-fisico.

E’ co-founder di diverse start-up nel settore Health, Fitness e Wellness. Nel Dicembre 2022 ha pubblicato il suo primo libro “Da Zero a Benessere”, diventato best seller Amazon dopo sole 5 ore dalla sua pubblicazione. Nel Febbraio 2023 è stato premiato e inserito, insieme al team di AF Lab, nel Registro delle Eccellenze Italiane, grazie alla qualità del proprio operato e di quello del suo team di professionisti. Attualmente svolge la professione di Osteopata e Amministratore presso AF Lab, lo studio che ha ideato e fondato agli inizi del 2021, specializzato nella trasformazione psico-fisica delle persone ed il potenziamento del proprio stato di wellness e salute.