Il coming out del portavoce della Fifa: "Sono in Qatar e sono gay"

Ore 14,30 - Il coming out del portavoce del presidente Fifa: "Sono gay"

A margine della conferenza stampa della vigilia del debutto di Qatar 2022 in cui il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha attaccato rivendicando l'impegno del massimo organismo calcistico mondiale per garantire il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori in Qatar, il suo capo della comunicazione ha fatto coming out. Bryan Swanson è intervenuto per difendere Infantino dalle accuse della comunità Lgbtq+: "Sono qui in Qatar in una posizione privilegiata, di fronte a tutto il mondo, come uomo gay"