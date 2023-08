Potere al colore

Tornata in auge, tra polemiche e ironie, grazie all’interessamento insospettabile di Elly Schlein, l’armocromia è un argomento che i cacciatori di tendenze, soprattutto quelli che si occupano di filati e tessuti, studiano e ricercano in maniera seria e approfondita. Non si tratta tanto di capire quali tinte stanno meglio alle singole persone in base alla tonalità della pelle o degli occhi, quanto di individuare le nuance che possano favorire l’equilibrio di ciascuno di noi con l’ambiente e con gli altri. Non è poco.

Laneus Abbraccia l’animo vacanziero e si Ispira allo spirito spensierato dell’estate il cardigan in cotone, finto vintage.