In questa puntata torniamo a parlare di mobilità elettrica e in particolare della ricarica delle batterie. Come ricaricheremo la nostra auto elettrica in futuro? Quale modello di rifornimento si imporrà nei prossimi anni? Proviamo a capirci qualcosa di più con l’aiuto di Elena Airoldi, country manager Italia di Ionity, società che ha ha inaugurato ad Affi, in Veneto, la più grande stazione di ricarica d’Europa.