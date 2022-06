Transition è una serie di podcast sui grandi cambiamenti che stanno investendo la nostra economia. Dall’avvento delle auto elettriche al nuovo nucleare, dai padroni del mare al ruolo della Cina.

Guidermo tutti auto elettriche? La risposta è no, non tutti e non a breve termine. Fino alla metà di questo secolo molti italiani continueranno a circaolre con auto con motori a scoppio. Oggi vi spiego perché.