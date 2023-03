Piantedosi: «Falso che il Governo impedisca i soccorsi»

Matteo Piantedosi è intervenuto alla Camera come richiesto dalle opposizioni per fornire la propria versione sul naufragio di Cutro costato la vita a più di 60 migranti. «È una grave falsità sostenere che il Governo impedisce i soccorsi. La priorità è sempre la tutela della vita umana. Dall’inizio dell’anno abbiamo salvato oltre 24 mila persone».



E, riguardo alle sue parole che avevano scatenato furiose polemiche il titolare del Viminale ha così risposto: «facevo riferimento quando, con commozione, sdegno e rabbia e negli occhi l'immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti, ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti, in nessun modo volendo colpevolizzare le vittime.Mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato».

Per quanto riguarda poi la dinamica dell'incidente Piantedosi ha raccontato come sia stata una brusca virata degli scafisti a provocare la rottura del barcone. Ed in merito agli interventi dei soccorritori ha spiegato che «attendiamo con fiducia la ricostruzione della magistratura... la GdF bloccata dal meteo avverso»