Coventry: campionessa, ministro e ora prima donna presidente del Cio. La storia dell’ex nuotatrice

Nello Zimbabwe la chiamano il “tesoro nazionale”, oppure la “golden girl” dello Zimbabwe. Kirst Coventry è nata ad Harare il 16 settembre 1983. E’ stata campionessa, poi ministro e ora è diventata presidente del Cio, eletta lo scorso 25 marzo. Da atleta parte dalle vittorie nei 100 e 200 dorso, 200 e 400 misti, fino alla leadership che le farà guidare il movimento oltre i Giochi di Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Partendo ovviamente da Milano Cortina 2026. Nuotatrice di livello mondiale, africana di etnia caucasica, alla sua seconda Olimpiade ha vinto tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo ad Atene 2004. Alla terza altre quattro: un oro e tre argenti a Pechino 2008. Ha partecipato facendo la portabandiera anche a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, quinta edizione in cui ha annunciato il ritiro. Ha detenuto il primato del mondo dei 200 metri in vasca lunga tra il 2008 e il 2012, migliorandolo tre volte. Alla sua crescita internazionale hanno contribuito gli anni in Alabama, presso la Auburn University, negli Stati Uniti in cui si era trasferita in opposizione al regime di Robert Mugabe. Il presidente dello Zimbabwe, che l’aveva ribattezzata “golden girl”, e dopo Pechino la premiò lo stesso con 100mila dollari che lei distribuì in parte in beneficenza. Per lei fu un periodo di difficile gestione, decisa a entrare in politica dopo aver lanciato appelli di pace e unità in una nazione soffocata dalla dittatura, sottoposta a sanzioni internazionali. Simbolo e ispirazione per un intero continente, poi ministra della gioventù, dello sport, dell’arte e della ricreazione dal 2018, Kirsty Coventry ha spesso faticato ad abbinare la sua splendida immagine internazionale con il ruolo nel governo del presidente Mnangagwa, che ha sostituito Mugabe con un colpo di stato. L’ex campionessa ha dovuto affrontare anche un’esclusione della nazionale di calcio da parte della Fifa. Ma al Cio, e soprattutto a Bach, il suo profilo è sempre apparso inattaccabile, e adatto per guidare il movimento verso una fase delicatissima a livello geopolitico. Scrivendo la storia come prima donna presidente donna dell’organizzazione nata sotto Pierre de Coubertin nel 1894.