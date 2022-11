Russia, maxi rissa in campo: 6 espulsi I video

Maxi rissa nel corso della sfida tra Spartak Mosca e Zenit San Pietroburgo, vinta ai rigori dallo Zenit. La tensione è stata alle stelle e si è accesa con un confronto che ha portato in campo tutti i giocatori e staff, anche dalle panchine: 6 espulsi e partita ferma per diversi minuti per cercare di ristabilire un clima sereno (video tratto da Twitter)