Incidenti a Bruxelles dopo Marocco -Belgio | video

Il clamoroso successo del Marocco sul Belgio ai Mondiali in Qatar ha scatenato l'entusiasmo della numerosa comunità marocchina a Bruxelles. Dopo però qualche coro in strada la manifestazione è sfociata in pericolosi atti di violenza che hanno costretto la Polizia in tenta anti sommossa a scendere in strada per riportare la calma.