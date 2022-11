Esultanza esagerata in Arabia Saudita al gol del 2-1 con l'Argentina | video

La magia e le emozioni del calcio e dei mondiali no ha differenze e distinzioni. Ma a volte si esagera un pochino. Come in questo video che racconta l'esultanza di alcuni ragazzi in Arabia Saudita che si sono ritrovati per guardare la partita della loro nazionale contro la favoritissima Argentina. Al gol del 2-1 per gli arabi l'esultanza ha davvero dell'incredibile, con tanto di porta di casa smontata e lanciata in cortile