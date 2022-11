Adani, esultanza commossa per la vittoria dell'Argentina I video

Che Lele Adani fosse un grande ammiratore del calcio argentino non è un mistero. Ora, però, c'è anche la prova del suo tifo per la nazionale di Messi ed è in un video, da lui stesso postato sui propri profili social, in cui commosso ringrazia il cielo baciando una bandiera argentina al termine della partita vinta contro il Messico che consente a Messi e compagni di proseguire nel sogno mondiale (video tratto da Instagram)