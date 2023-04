Ufficiale: stadi di Firenze e Venezia, niente soldi dal Pnrr

"Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr. I servizi della Commissione, infatti, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, hanno confermato la non eleggibilità di entrambi gli interventi nell'ambito dei Piani Urbani integrati (PUI) delle rispettive città metropolitane". Niente fondi del Pnrr per i due discussi piani di intervento su due stadi italiani, ora c'è l'ufficialità comunicata in una nota dal ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.