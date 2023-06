Sorpresa: le auto vecchie spesso inquinano meno di quelle nuove

In Italia le auto a spina possono arrivare al massimo al 30% del parco circolante. E’ il risultato dell’elaborazione di una enorme mole di dati telematici messi a disposizione dei ricercatori del Politecnico di Milano da UnipolTech e presentati nell’ambito dell’Urban mobility council nell’evento dal titolo “Forum 2023. Energie, infrastrutture e industrie per la mobilità a zero emissioni” che si è svolto a Milano . Secondo il dossier, che ha tenuto conto di una serie di parametri, tra cui l’elettrificazione delle varie Regioni e l’utilizzo effettivo dell’auto, pensare ad una Penisola completamente elettrica, come chiede Bruxelles, è semplicistico e in ogni caso irrealistico. Di più. La ricerca smentisce anche l’assunto nuove tecnologie- salvaguardia dell’ambiente. Anche in questo caso il calcolo delle emissioni non può essere un dato standard valido per tutti (come la classe Euro) ma deve risultare da tutta una serie di fattori specifici tra cui uso, manutenzione, territorio, ecc. Così in taluni casi un’auto vecchia potrebbe inquinare più di una nuova. Infine dal dossier emerge che il tempo di ammortamento del costo di un’auto elettrica (tenuto conto di un prezzo dell’eletricità del periodo pre crisi) è di almeno otto anni.



Leggi l'articolo completo su Verità e Affari