Santanché: «Dimettermi? Su cosa? Siamo seri»

"Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente".

"Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?" ha risposto Santanchè a un cronista che gli ha chiesto se abbia pensato di dimettersi. "Mi sembra - ha aggiunto - che la maggioranza sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta".