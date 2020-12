Lockdown, oltre ad abbassare i contagi alza la qualità dell’aria

Si stava meglio quando si stava peggio, almeno dal punto di vista della qualità dell'aria. Durante il primo lockdown, quello severissimo di aprile, maggio e dintorni, ma anche nel periodo immediatamente successivo alle riaperture, non sono crollati soltanto i contagi da coronavirus ma pure le particelle ultrasottili di PM2.5. Ovvero gli inquinanti tipici delle emissioni industriali, quegli abitanti invisibili, sgraditi e nocivi delle nostre città.

Di più: Milano è stata tra le metropoli globali a registrare il calo più significativo. Se è stato minore, quasi trascurabile in megalopoli come Manila, Kuala Lumpur, ma anche capitali europee come Londra, Berlino, oppure New York, nel capoluogo lombardo il salto di livello è stato sostanziale. Non come a Bangkok, dove il valore si è pressoché dimezzato, ma più che a Parigi o a Seul.

Sono alcune delle conclusioni dello studio portato avanti da Dyson tra la primavera e l'autunno di quest'anno. L'azienda ha dotato alcuni esperti di ambiente di uno speciale zaino capace di rilevare la qualità dell'aria e li ha mandati in giro per piazze e strade, prima deserte, poi di nuovo affollate come e quasi prima della pandemia. E poi al supermercato, nei parchi in cui si corre, ovunque scorra la routine di milioni di persone di tutti gli angoli del globo.

L'idea, per l'appunto, è stata quella di andare oltre il buon senso – sappiamo tutti che per un po' abbiamo respirato meglio – di quantificare l'impatto dei lockdown sull'esposizione dei singoli individui all'inquinamento. Di avere un flusso di dati da confrontare. «I risultati sulla qualità dell'aria raccolti dallo zaino Dyson» si legge nello studio «rivelano un aumento dell'esposizione alle emissioni di NO2 (Biossido di Azoto) nel periodo successivo al lockdown, con Milano che ha registrato una crescita del 100 per cento rispetto al lockdown». Un raddoppio ecco: «Uno dei maggiori responsabili dei livelli di NO2 nelle città è il traffico, il che sottolinea l'effetto di un aumento dei veicoli in circolazione una volta revocate le misure restrittive. Durante il lockdown, infatti, erano stati rilevati livelli di NO2 di gran lunga inferiori, con le immagini dei satelliti dell'Agenzia spaziale europea che avevano mostrato una riduzione significativa in tutto il mondo. Questo conferma l'impatto che le variazioni in termini di inquinamento cittadino può avere sull'esposizione individuale e perché la sensibilizzazione e la consapevolezza su questo problema sono così importanti».

Un momento della misurazione svolta a Milano con lo speciale zaino Dyson

L'esperimento ha anche un forte contenuto tecnologico, un ingente sforzo di miniaturizzazione. Lo zaino utilizzato per le misurazioni è frutto di una collaborazione tra il prestigioso King's College di Londra e la Greater London Authority, l'ente pubblico che amministra la città britannica. In un oggetto che si può portare agevolmente sulle spalle, i tecnici sono riusciti a inserire una batteria, un sistema Gps per associare la posizione a ciascuna misurazione, una rete di sensori simile a quella presente nei purificatori domestici Dyson, che tramite i loro filtri rendono l'aria più respirabile a domicilio, eliminando batteri e germi assortiti.



«Accrescere la consapevolezza e informare la gente sull'importanza della qualità dell'aria è un aspetto fondamentale dell'attività di Dyson» ha commentato Alex Knox, vicepresidente della divisione Environmental Care dell'azienda. «Più informazioni otteniamo sull'inquinamento e sull'impatto che esso esercita sulle persone» ha aggiunto Knox «migliori saranno le nostre soluzioni per affrontare questi problemi».