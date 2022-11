Siena capitale dello star bene

Nel panorama degli eventi scientifici e divulgativi di rilievo nazionale, il Festival della salute continua a testimoniare la necessità (attuale e fondamentale) di parlare di salute in modo semplice e scientificamente corretto. Chi potrà partecipare personalmente al 15° Festival della Salute che si terrà dal 24 al 27 novembre a Siena avrà la possibilità di fare tutta una serie di screening diagnostici gratuiti. Ma per chi non potrà raggiungere la città del Palio, la gran parte degli eventi e degli incontri con medici ed esperti, li potrà seguire in diretta streaming sul sito del Festival (Festivaldellasalute.it).

Siena è stata scelta perché sede di due Università, di una delle tre aziende ospedaliere universitarie ed è sito di alta specializzazione, oltre che di un bacino di aziende che lavora nella farmaceutica, sanità, ricerca e diagnostica, e di un ente unico come la fondazione TLS, Toscana Life Sciences, che costituisce il merito principale per la prossima creazione - proprio qui - dell’agenzia nazionale definita attualmente come Biotecnopolo. «Il Festival è stato strutturato come un "servizio pubblico" - spiega l’organizzatore Paolo Amabile - «per dare immediate risposte ai cittadini con gli screening gratuiti, mammografia comprese, e fornire programmi formativi di prevenzione sanitaria agli adulti ed anche agli studenti medi».

Ci sarà anche un treno speciale: domenica mattina infatti farà tappa a Siena «Il treno della salute» alla Stazione di Siena, proprio accanto al Villaggio della salute dove ci saranno la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana e decine di stand di informazione o adibiti a visite e screening, ad opera di tutto il volontariato senese e toscano.

«Siamo davvero felici di poter ospitare da 15 anni il festival della salute in Toscana» - spiega il Presidente della Regione Eugenio Giani - «come utile momento di confronto e di conoscenza di molte eccellenze sanitarie della nostra regione»

I destinatari sono tutti i cittadini; il mezzo: confronti e dibattiti tra professionisti e opinion leader della Medicina e della Sanità. L’epoca che stiamo vivendo, forse la più incerta dell’ultimo secolo, dal punto di vista dell’insicurezza del mantenimento in salute, pone nuovi obiettivi che il Festival della Salute tende a raggiungere mettendo a disposizione dei cittadini programmi che rispondono alle esigenze attuali d’informazione sulle tematiche sanitarie e sulla medicina del futuro.

Anche quest’anno, quindi, il Festival della Salute, che si terrà in alcuni dei luoghi più belli della città, messi a disposizione dal Comune di Siena, co-organizzatore della manifestazione, offrirà un programma che prevede varie forme di comunicazione per arrivare a molte più persone di varie fasce di età modulando il linguaggio a seconda del mezzo usato e del pubblico coinvolto.

Divulgare a tutti, con correttezza e semplicità di linguaggio, concetti scientifici attuali e prospettive della ricerca e dell’innovazione in medicina e in sanità insieme a chi studia, chi applica, chi assiste e chi gestisce la nostra salute: questo è, da sempre, il Festival della salute.