Nuove speranze nella cura al Coronavirus

Nella corsa contro il tempo per trovare cura e vaccino contro il Covid-19, arriva dagli Stati Uniti una notizia che fa ben sperare. La rilancia su Twitter David R. Liu, direttore dell'Istituto Merkin di tecnologie trasformative nel settore sanitario e vicepresidente della facoltà del Broad Institute ad Harvard e del MIT.





In addition, the authors observed interesting cross-reactivity of antibodies against SARS-CoV & MERS-CoV trimeric spike protein, but not against SARS-CoV & MERS-CoV spike receptor-binding domain, suggesting unusual antibody response viral specificity (2/2) https://t.co/SM8vcWcGxp pic.twitter.com/3RM06ZdCPR

— David R. Liu (@davidrliu) March 27, 2020





Uno studio condotto su 8 pazienti contagiati dal virus ha consentito di individuare nel loro sangue alcuni anticorpi ritenuti potenzialmente molto efficaci nel contrasto al Covid-19. Lo studio, secondo quanto riportato, è stato effettuato mappando 206 anticorpi, alcuni dei quali si sono mostrati in grado di neutralizzare il SARS-CoV-2 all'interno delle cellule.

Si tratta di una speranza, ovviamente, oltre che della conferma di come in tutto il mondo si stia lavorando senza tregua per cercare una risposta medica e scientifica alla pandemia.

Sono oltre 30 i farmaci che vengono sperimentati ovunque e lo studio portato alla luce dal professor David R. Liu potrebbe aprire la porta a una fase di tentativo di sviluppo di una terapia efficace. Conoscere l'esatta sequenza di anticorpi monoclonali efficaci sul virus, infatti, è uno dei passaggi nel percorso di costruzione di una risposta farmaceutica per l'uomo. La stessa strategia, ricorda David R. Liu, utilizzata anche per trattare l'Ebola.