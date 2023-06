Il capo dei mercenari della compagnia privata Wagner Group Yevgeny Prigozhin dopo mesi di attacchi verbali ha dichiarato guerra ai vertici militari di Mosca, lanciando un appello a fermare « i capi delle forze armate russi». Prigozhin ha anche accusato l’esercito russo di aver bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti «su ordine del ministro della Difesa Sergei Shoigu facendo un numero enorme di morti». Yevgeny Prigozhin ha dichiarato: «Siamo in 25.000» e ha invitato i militari russi a non combattere contro il Wagner Group ma piuttosto di unirsi a loro: « Non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia».

Ore 12.10

"La guerra civile è ufficialmente iniziata". Lo scrive su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari di Prigozhin dopo che quest'ultimo li aveva attaccati.

"Uno dei convogli del Gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh. Anche l'aviazione sta lavorando.

Ore 12.00

A Mosca compaiono i primi mezzi pesanti militari alla periferia della città





Ore 11.55

Scontri tra le milizie della Wagner e l'esercito russo sono in corso in diverse città a sud della capitale. In alcune località i militari si sono arresi senza opporre resistenza.

Ore 11.30

I militari della Wagner hanno preso il controllo anche della cittadina di Buturlinovka

Ore 11

Putin: «Siamo stati colpiti alle spalle da dei traditori»

Ore 10.50

I militari della Wagner conquistano la base dell'aeronautica russa di Voronezh. Con uno dei missili antiaerei hanno abbattuto un apparecchio della difesa di Mosca che trasportava dei soldati.

Mosca ha subito reagito: Il ministero della Difesa russo ha respinto ogni accusa di attacchi ai mercenari e il presidente Vladimir Putin : «E’ stato informato sulla situazione intorno a Prigozhin e si stanno prendendo le misure necessarie». Poco dopo il comitato nazionale antiterrorismo ha aperto un procedimento penale contro il capo di Wagner « per invito alla ribellione armata» intimando a Yevgeny Prigozhin di « interrompere le azioni illegali».



Lo stesso Prigozhin oggi ha dichiarato di aver preso il controllo di tutti i siti militari della città russa Rostov sul Don. Poco fa Vladimir Putin ha parlato alla nazione e ha definito la rivolta armata lanciata dal Wagner Group: « Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia» ed ha assicurato che per le « gravi azioni di tradimento i responsabili la pagheranno». Poi Putin ha affermato: « Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimentoAdesso si decide il destino del nostro popolo».

