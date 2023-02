Qatargate, legali Cozzolino: Panzeri non sa niente e inventa

Come riportato dai giornali, apprendiamo di «dichiarazioni provenienti da Antonio Panzeri che coinvolgerebbero, tra gli altri, l'on. Andrea Cozzolino, con un racconto immaginifico e gassoso, tipico di chi non sa niente e inventa l'incredibile per guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti». Così hanno detto in una nota, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro, legali dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, oggi atteso davanti alla corte di Appello di Napoli per l'udienza sulla richiesta di estradizione che lo riguarda, avanzata dalla procura federale belga.