Qatargate, arrestato il deputato belga Tarabella

L'eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato dalle autorità belghe nel corso dell'inchiesta sullo scandalo corruzione Qatargate. Si tratta di una svolta dopo che Tarabella, che si è sempre dichiarato innocente, era stato espulso dal gruppo S&D del Parlamento Europeo perché sospettato di coinvolgimento nell'affaire costato la prigione all'eurodeputato italiano Antonio Panzeri e per la ex vice presidente Eva Kaili. Lo scorso 2 febbraio la sessione plenaria dell'Europarlamento aveva revocato l'immunità parlamentare per Tarabella.