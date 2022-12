Il Qatar minaccia l'Europa: «Nessuna sanzione o tagliamo il gas»

Le misure anti-corruzione adottate dall’Ue a seguito dello scandalo del Qatargate potrebbero avere un impatto anche sull’approvvigionamento globale di gas ai Paesi Ue.

Gli stati stanno già affrontando il taglio delle forniture attuato da Mosca a seguito delle sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. In secondo luogo, prima che esplodesse il «Qatargate», il Qatar era diventato un importante fornitore di energia per l’Europa e non solo.

Così ecco la minaccia dell'emirato dopo che Bruxelles ha minacciato la limitazione agli ingressi per i diplomatici qatarioti: «Siamo pronti a bloccare le forniture di gas»