Tra i cantieri della Liguria il governo ha perso la faccia

Il 30 giugno scorso il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, nel pieno delle prime polemiche per i cantieri lungo le autostrade della Liguria, annunciava che "il 10 luglio si torna a viaggiare su due corsie per senso di marcia".

Inutile dire che l'annuncio, anzi, la promessa, è rimasta nell'aria ed oggi la stessa De Micheli è costretta a correggersi con una nuova data: "Il 5 agosto si tornerà a viaggiare su due corsie".

Ovviamente nell'ultima promessa ha aggiunto che il ritardo è colpa di Autostrade per l'Italia alla quale verranno anche chiesti i danni. E con questo, pensa lei, il governo se ne è lavate le mani.

Due dichiarazioni che raccontano molto di questo governo e del suo modo di fare. Su tre fronti.

Il primo è legato agli annunci. Conte deve aver contagiato tutto il suo esecutivo in questa pratica da diretta tv. Annunci, parole roboanti (in questi mesi ha usato termini come "bazooka", o frasi come "la madre di tutte le riforme" etc etc etc) che durano il tempo di una diretta social. Poi arriva la realtà e il bazooka diventa una cerbottana mentre la madre di tutte le riforme al massimo è una nipotina di terzo grado.

Il secondo fronte è legato al "tempo". Questo esecutivo ha la straordinaria abilità di non considerarlo. Peccato che far slittare di un mese la data di fine lavori delle autostrade di una intera regione non è cosa da poco. Non è un gioco. E' un disastro, sociale ed economico. Basta chiedere alle migliaia e migliaia di persone che ogni giorno perdono ore del proprio tempo tra uno scambio di corsia ed un altro. Basta parlare con chi ha deciso di andare altrove a far le vacanze, anche se in Liguria ha la seconda casa "ma non voglio perdere 7 ore per fare 200km…". Basta ascoltare gli albergatori, i ristoratori, chi in quella regione vive di turismo che dopo aver subito i disastri del coronavirus deve combattere anche con lo Stato e chi gestisce (male) la rete autostradale.

Drammi veri, disastri economici, problemi personali che però vengono archiviati così, cona una nuova promessa, come nulla fosse, senza nemmeno le scuse (dovute). Come per i ritardi nella concessione del bonus da 600 euro (mesi per averli) o per la Cassa integrazione (altri mesi) o i prestiti alle imprese (mai arrivati).

Il tempo, caro governo, conta. Un giorno solo a volte conta tantissimo, soprattutto quando le cose come adesso vanno male.

Il terzo aspetto è la credibilità di questo governo. Che purtroppo, caro ministro, è ormai a zero. Sarebbe bellissimo se il 5 agosto si potesse percorrere i 220 km. che dividono Milano da Alassio, riviera di Ponente, nelle abituali due ore. Ma, dovessimo scommettere un euro, lo metteremmo sull'ennesimo rinvio. Perché a furia di non mantenere le promesse la gente fa una sola e semplice cosa: smette di crederci, anzi, smette di credervi.