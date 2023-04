Lollobrigida: «Lavoro nei campi, non sul divano con il reddito»

Dopo il click day andato esaurito in pochissimo tempo continua la richiesta, da parte dei territori e delle aziende, di manodopera.



Per questo, dal palco del Vinitaly, arriva forte la posizione del ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura.Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza".