L’indecisione del governo spezzetta il paese così le Regioni istituiscono coprifuoco e chiusure

Dietro gli annunci che finiscono nel nulla, dietro alle conferenze stampa che vengono ritardare per aumentare l'attesa e lo share tv il governo in questa seconda fase si sta distinguendo per una sola cosa concreta: l'indecisione, anzi, la mancanza di senso di responsabilità e coraggio. Una cosa che ha fatto infuriare anche una parte della maggioranza (leggi, il Pd) che da una settimana chiede misure più radicali a Conte, che invece traccheggia cercando di accontentare tutti (M5S, commercianti ed altre categorie) ma, di fatto facendo così ottiene l'effetto contrario.

Non è un caso infatti che le rilevazioni sulla sua popolarità in questi ultimi giorni facciano segnare un calo dopo mesi e mesi sulla cresta dell'onda.

Ma la situazione dei contagi è davvero sull'orlo del collasso e così, se da Palazzo Chigi non arrivano le decisioni necessarie, ecco che da 24 ore sono le regioni a diventare protagoniste con nuove ordinanze. Limiti che però ci disegnano un'Italia spezzettata, sbriciolata, dove quello che vale a Milano non vale a Napoli, e quello che puoi fare a Bologna non puoi farlo a Genova.

Lombardia

A dare il via alle ordinanze dei governatori è stata la Lombardia con Fontana che ieri, davanti alle relazioni dei medici che prospettavano un tutto esaurito nelle terapie intensiva, ha chiesto al governo di poter applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Tutti a casa, quindi, salvo per motivi di estrema urgenza, salute o lavoro (con apposita autocertificazione). Non solo. Fontana ha anche chiesto la chiusura dei centri commerciali ad eccezione dei negozi di alimentari di prima necessità (di fatto i supermercati).

Il governo, attraverso il Ministro della Salute Speranza, ha subito dato il suo via libera.

Campania

Anche De Luca oggi ha fatto sua la proposta di Fontana. Da venerdì quindi coprifuoco anche in Campania con il medesimo orario 23-5 del mattino. Per una chiusura dal vulcanico governatore campano arriva una piccola marcia indietro sulla scuola che erano state chiuse per una settimana. Da lunedì le elementari potranno tornare in classe

Piemonte

Anche in Piemonte si è parlato di coprifuoco ma poi la decisione del governatore è stata quella di non aumentare il peso delle restrizioni del governo stabilite nell'ultimo Dpcm: chiusura di bar e ristoranti alle 24, divieto dalle 18 di asporto ma solo servizio ai tavoli. Alberto Cirio però come Fontana ha stabilito la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, anche qui fatta eccezione per farmacie e supermercati.

Liguria

Giovanni Toti ha da gestire soprattutto i numeri (in pesante crescita) di Genova. Ma nessun coprifuoco cittadino. Ci sarà una sorta di chiusura a macchia di leopardo soprattutto nelle piazze e nelle vie del centro da sempre i luoghi della movida e degli assembramenti dei più giovani. Allo studio per la prossima settimana una nuova iniziativa legata alla didattica a distanza per le scuole superiori.

Emilia-Romagna, Veneto

Al momento in queste due regioni non sono previste nuove misure ma la situazione potrebbe evolvere rapidamente sempre in base ai contagi