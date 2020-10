Gualtieri in ginocchio davanti all'Europa

«Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha indicato il sostegno dell'Italia al compromesso proposto dalla presidenza Ecofin per il regolamento del nuovo strumento per la ripresa e a resilienza. 'E' equilibrato, sono chiariti punti importanti sul meccanismo di 'governance', vorremmo migliorare alcuni aspetti tra cui la lunghezza delle procedure ma dovremmo tutti mettere da parte le richieste per sostenere la proposta per dare una risposta rapida alle attese tenendo conto soprattutto del contesto di una ripresa in corsa che pero' e' incompleta e differenziata». Agenzia Ansa, ore 11.20.

Per valutare le dichiarazioni di Gualtieri da Bruxelles (e non solo le sue) sono sempre obbligatorie due premesse.

La prima: Gualtieri fa parte di un esecutivo che come nessun altro nella storia politica d'Italia soffre di "annuncite". Parole, spesso roboanti, che purtroppo spesso restano tali. Soprattutto quando si parla di soldi.

La seconda: quando c'è di mezzo l'Europa diffidare sempre dalla "disponibilità". All'inizio infatti sembra sempre tutto gratis, poi con il passare del tempo ecco che spuntano le "condizioni", i "suggerimenti", i "controlli". Soprattutto quando si parla di soldi.

Fatte queste debite premesse quanto emerge oggi a Bruxelles è l'ennesima dimostrazione di come questo governo quando si trova davanti i vertici della Ue si metta sempre e solo in ginocchio. E così nel giorno in cui viene presentato il NADEF (che non contiene nulla di chiaro e definitivo, solo tante belle indicazioni di massima) ecco che l'Italia dà il suo ok al compromesso proposto dall'Ecofin per il regolamento sul Recovery Fund. Insomma, deciderà Bruxelles e noi zitti.

Il Nadef

NADEF_2020.pdf

In realtà in campo economico ci sono due notizie certe (che stanno passando sotto silenzio tra le righe di un comunicato e le pagine del Nadef): la prima che i soldi del Recovery Fund arriveranno solo a fine 2021. La seconda che il taglio delle tasse ovviamente "annunciato" in pompa magna non potrà arrivare prima del 2022.

C'è poco da stare allegri