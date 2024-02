Elezioni Regionali Sardegna - risultati in diretta

È cominciato allo ore 7 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Sardegna. Ieri i votanti sono stati il 52,4% in calo di un punto rispetto alle precedenti elezioni.

Si sfidano: per il centrodestra l'ex sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, per il centrosinistra la candidata Pde M5S, Alessandra Todde e l'indipendentista, Renato Soru.

I primi dati delle prime tre sezioni che si riferiscono alla città di Cagliari vedono Alessandra Todde in netto vantaggio.

Dopo 10 sezioni scrutinate su 1844 Todde ha il 53%, Truzzu il 40%, Soru il 5%

RISULTATI IN DIRETTA