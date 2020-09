Elezioni Regionali 2020 e Referendum | risultati in diretta

Dopo settimane di intensa campagna elettorale è arrivato il momento delle Elezioni Regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari. 6 le regioni al voto: Liguria, Marche, Puglia, Campania, Veneto e Toscana. Si tratta di elezioni molto attese anche per le conseguenze che potrebbero avere sul governo.

Le votazioni termineranno lunedì alle 15, da quel momento via ad exit poll ed allo scrutinio ed alle prime proiezioni sui voti reali con i risultati in diretta.

Stando ai sondaggi pare certa la vittoria del Si al Referendum, anche se il no starebbe aumentando i propri consensi nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda la regioni invece il centrodestra sarebbe in vantaggio in Veneto (con un probabile plebiscito per Luca Zaia), Liguria, dove verrebbe riconfermato Giovanni Toti nell'unica regione dove i partiti di maggioranza di governo Pd e M5S si sono alleati e Marche (che cadrebbero dopo essere stati feudo del centrosinistra da sempre). In Campania è in vantaggio invece il centrosinistra con De Luca. Aperte invece le partite in Puglia e Toscana