Dl aiuti, tutti i tagli (a tempo) delle accise

Nuove misure per aiutare famiglie e imprese colpite dal caro energia. Il primo decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, vede dunque l’approvazione di misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti. Dato che i prezzi alti delle materie energetiche continuano a perdurare il governo ha deciso che dal 3 maggio fino all’8 luglio le aliquote delle accise sono rideterminate: per la benzina a 478,40 euro per mille litri, per oli da gas o gasolio usato come carburante a 367,40 euro per mille litri, per il Gpl usato come carburante a 182,61 euro per mille chilogrammi e per il gas naturale, usato per autotrazione, il governo ha deciso di azzerare le accise per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota Iva applicata al gas naturale, usato per autotrazione, sarà del 5%: “Abbiamo lavorato duramente perché si scrivesse un provvedimento equilibrato e, dunque, siamo soddisfatti che sia stato licenziato oggi in Cdm un decreto che prolunga il taglio delle accise sulla benzina, il gasolio, il Gpl fino all'8 luglio. Nell'ottica di una corretta transizione ecologica, in linea con la nostra filosofia per cui i comportamenti virtuosi devono risultare convenienti per i cittadini consumatori, è molto utile che l'intervento sia esteso anche al metano per cui l'accisa va a zero e l'Iva viene finalmente ridotta al 5%" così Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega in una nota.

Sempre nella giornata di oggi il Consiglio dei ministri ha esaminato anche il decreto Aiuti contenente altre misure per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà con il continuo aumento dei prezzi energetici. Il provvedimento cuba circa 14 miliardi di euro e sono state previste diverse misure che vanno dal credito di imposta all’aumento delle tasse sull’extra gettito per le grandi imprese del settore energetico. Entrando nel dettaglio della norme, nella bozza esaminata dal Cdm, si trova la costruzione di rigassificatori galeggianti che saranno considerate interventi "di pubblica utilità, indifferibili e urgenti". Per la realizzazione di queste infrastrutture saranno nominati uno o più commissari straordinari di Governo. Viene inoltre prevista una semplificazione per cercare di velocizzare la realizzazione degli impianti.



Sale poi dal 20% al 25% il credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e per tutte quelle attività che consumano molto gas naturale (gasivore) per l’acquisto del gas usato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Aumenta il credito d'imposta anche sulla spesa sostenuta per l'acquisto, da parte di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, del gas usato nel secondo trimestre solare del 2022, per scopi energetici diversi da quelli termoelettrici. L’agevolazione sarà concessa solo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornaliero (Me-Gas) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento maggiore del 30% rispetto al prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Cresce inoltre anche dal 12% al 15% il credito d'imposta in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a16,5 kW. Novità arrivano poi anche per le imprese del settore agricolo, zootecnico e agro-industriale che potranno realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle loro strutture produttive anche con una potenza eccedente il loro consumo medio annuo di energia elettrica. Ne è inoltre consentita anche la vendita in rete dell’elettricità prodotta. Inoltre, il ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni, possono decidere di costruire delle unità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW.