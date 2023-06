Conte-Schlein: l'abbraccio durante il corteo a Roma

Si è svolta a Roma una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle (M5S) dal nome #BastaVitePrecarie. In piazza della Repubblica, le bandiere del M5S si sono unite a quelle della pace mentre i sostenitori del movimento, i cittadini e i gruppi territoriali del M5S si sono riuniti per esprimere le loro richieste. Tra gli slogan scanditi durante il corteo c'erano "onestà! onestà!", "Meloni, Meloni dimissioni!" e "Conte! Conte! Conte!".



La segretaria del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, ha rivolto un appello a Giuseppe Conte, presidente del M5S, affinché lavorino insieme per combattere la precarietà e promuovere il salario minimo e il reddito. Ha dichiarato: "Lavoriamo insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe". La risposta di Conte è stata di accogliere il segnale di volontà e ringraziare Schlein per la presenza.

Conte ha sottolineato come la piazza fosse più affollata delle aspettative e ha espresso gratitudine per la risposta dei partecipanti. Anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha partecipato alla manifestazione, sottolineando l'importanza della convergenza in occasione di eventi del genere. L'ex premier ha anche commentato positivamente la presenza massiccia in piazza, definendola una risposta al di là delle aspettative. Ha riconosciuto che la manifestazione è stata una dimostrazione di insoddisfazione e disagio sociale che il governo sembra non voler ascoltare. Ha anche sottolineato che quella non era solo la piazza del M5S, ma rappresentava la maggioranza del Paese.