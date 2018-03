I compiti del Presidente della Repubblica per formare il Governo

Redazione - 5 marzo 2018

Gli italiani hanno votato. E dalle urne del 4 marzo scorso è emerso un verdetto chiaro. Il M5S è il primo partito in Italia con il 31% circa dei voti a favore seguito a ruota dal Pd (traballante) al 19% e poi dalla Lega con un importante 18,4%.



Nessun partito o coalizione ha ottenuto la maggioranza prevista dalla Legge elettorale in vigore, il Rosatellum, per governare. Dunque, mai come questa volta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà un ruolo fondamentale nel decidere come procedere per dare comunque all'Italia la possibilità di avere un governo stabile che porti avanti la gestione del Paese.

Ecco dunque quali saranno le prossime mosse del Capo dello Stato.

Fino al 23 marzo , giorno in cui si insedierà per la prima volta il nuovo Parlamento, Mattarella non farà assolutamente nulla . Il suo compito è infatti quello di restare completamente imparziale fino alla nomina dei nuovi Presidenti di Camera e Senato che saranno votati dalle camere il 23 marzo stesso come primo atto della nuova legislatura. Un atto che mostrerà dunque quanto le forze in Parlamento siano disposte a fare intese, più o meno larghe.





verranno poi costituiti i gruppi parlamentari che eleggeranno presidenti, vicepresidenti e comitati elettivi. A quel punto il Presidente della Repubblica potrà avviare le consultazioni per la costituzione del nuovo Governo (quello vecchio nel frattempo resta in vigore per l'ordinaria amministrazione). Considerati i tempi e le festività pasquali è probabile che questo avverrà a partire dal 3 aprile .





. Per primi verranno chiamati i presidenti di Camera e Senato e poi gli ex presidenti della Repubblica (a partire da Giorgio Napolitano).





A seguire, i rappresentanti dei gruppi parlamentari che esprimeranno i loro pareri circa la loro posizione in merito al futuro governo.





Le consultazioni del Presidente della Repubblica durano circa due giorni (ma se necessario anche di più) al termine dei quali Mattarella dovrà convocare la persona indicata dai consultati come quella in grado di ricevere la fiducia della maggioranza per costituire un governo e assegnarle l'incarico.





Una volta accettato l'incarico (può essere fatto anche "con riserva"), il premier incaricato dovrà stilare la lista dei ministri, consegnarla al Presidente della Repubblica che, una volta approvata, avrà il compito di designarli. Giureranno dopo poche ore nel Salone delle Feste del Quirinale.

