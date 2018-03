Chi saranno i nuovi presidenti della Camera e del Senato

Luigi Gavazzi - 12 marzo 2018

Superato lo shock delle elezioni del 4 marzo, prima ancora che delle consultazioni del Presidente della Repubblica per conferire l'incarico di formare il nuovo governo, il Parlamento dovrà occuparsi di eleggere i presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Prima di qualsiasi analisi e previsione, va ricordato che i regolamenti di Camera e Senato prevedono regole diverse per le elezioni dei due presidenti e che le danze si apriranno il 23 marzo.

La Camera

Alla Camera serve la maggioranza assoluta, 316 voti. Quindi è obbligatorio un accordo più largo rispetto agli schieramenti che sono i seguenti:

Il centrodestra ha 265 deputati

- Lega: 124 seggi

- Forza Italia: 106

- Fratelli d’Italia: 31

Il Movimento 5 Stelle: 227

Il Centrosinistra: 122

Liberi e Uguali: 14

MAIE: 1

USEI: 1

Il Senato

Al Senato invece, dopo i primi due scrutini a maggioranza assoluta (161), alla terza basta la maggioranza assoluta dei presenti; e alla quarta la partita si risolve perché al quarto scrutinio si fa il ballottaggio fra i primi due candidati dello scrutinio precedente e il primo che arriva vince (basta una maggioranza relativa dunque), se arrivano pari, diventa presidente il più anziano per età.

La maggioranza assoluta è a quota 161

Il centrodestra ha 137 senatori

- Lega: 58 seggi

- Forza Italia: 58

- Fratelli d’Italia: 16

- Noi con l’Italia - Udc: 5

Il Movimento 5 Stelle: 112

Il Centrosinistra: 60

Liberi e Uguali: 4

MAIE: 1

USEI: 1

Il centrodestra, quindi, potrebbe eleggere il presidente facilmente. O, come sostiene Carlo Bertini sulla Stampa di lunedì 12 marzo, potrebbe usare questa carta per fare un accordo di governo con il Pd, nel caso passasse la linea anti M5S che per ora sembra prevalere.

Maggioranze che anticipano quella di governo?

Da tempo, ancora prima delle elezioni, gli osservatori sostengono che i due appuntamenti saranno significativi oltre che di per sé - per l'importanza istituzionale nella gestione dei lavori delle assemblee, per il prestigio che ne deriva, e per il fatto che la presidenza del Senato è la seconda carica dello Stato - che lo saranno, si diceva, anche per chiarire le mosse in vista della maggioranza che poi potrà conformarsi per dar vita e sostenere un governo.

Terzietà

Tutto vero. Anche se, i più attenti agli equilibri costituzionali ricordano che i presidenti delle Camere dovrebbero dare garanzia di terzietà, che si presuppone si ottenga convergendo su nomi capaci di rassicurare il più ampio schieramento. Insomma, sarebbe meglio se non fossero espressione della stessa maggioranza che esprimerà il governo.

Nomi

I nomi ancora sono pochi e vaghi. E si sa che i nomi fatti presto son quelli che rischiano di essere bruciati. Per ora circolano solo per il Senato e sono quello di Roberto Calderoli, della Lega e di Paolo Romani di Forza Italia.

Lega e M5S

In questo quadro l'atto politico più significativo del fine settimana è stato quello con il quale Matteo Salvini ha rivendicato per la Lega e il Movimento 5 Stelle, la presidenza delle due Camere.

Il che, secondo alcuni è una neanche tanto velata disponibilità a trattare sulle due cariche per saggiare la possibilità di trattare anche sul governo.

