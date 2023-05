Berlusconi in video alla convention di Forza Italia: «Sono qui per voi»

«Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese». Comincia con una battuta il discorso di Silvio Berlusconi per la convention di Forza Italia terminata oggi a Milano. Un video messaggio di quasi 20 minuti in cui più del contenuto politico pesa e resta la parte umana dato che si tratta della prima apparizione dopo il ricovero al San Raffaele

Berlusconi infatti è apparso molto affaticato nel parlare e nella voce ma la tenacia con cui ha comunque voluto proseguire per un racconto di certo non breve, vale più delle considerazioni sul contenuto.





«Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero».

Il leader di Forza Italia ha poi ripercorso la sua carriera politica, dalla discesa in campo all’attuale governo che il leader di Forza Italia ha voluto ringraziare per i risultati fin qui raggiunti: «In pochi mesi il governo ha portato a casa risultati di cui siamo orgogliosi»