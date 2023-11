È arrivata l’ora di far finire la guerra tra Russia e Ucraina

La guerra contro la Russia «non è in stallo». Però «il tempo è passato e la gente è stanca». A pronunciare queste parole non è stata Giorgia Meloni, nella famosa telefonata-burla di cui è stata vittima nel mese di settembre. No, la frase è attribuita dall’agenzia di stampa Ansa a Volodymyr Zelensky, in occasione della visita di due giorni fa a Kiev di Ursula von der Leyen. A sorpresa, la presidente dell’Unione europea ha preso parte a una conferenza stampa congiunta e senza che fosse stato anticipato nulla di tutto ciò ha detto che la Ue è pronta ad accogliere l’Ucraina fra i 27.



