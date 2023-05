Plusvalenze, Procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione per la Juventus

Il procuratore capo della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto che la Juventus venga penalizzata di 11 punti nel corso della sua arringa per l'udienza relativa alla vicenda delle plusvalenze che si sta tenendo davanti alla Corte federale d'Appello. Si tratta del processo tris dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha rimandato alla Corte la precedente sentenza, quella del -15 che è stata temporaneamente congelata. Chiné ha chiesto la condanna anche per i dirigenti per i quali, secondo il Coni, mancava adeguata motivazione perché fossero sanzionati: si tratta di ex manager del club, tutti però senza potere di firma.

Se accolta la richiesta, la Juventus scivolerebbe in classifica dietro alla Roma a quota 58 punti con ancora, però, la chance aritmetica di guadagnare un posto nelle prossime coppe europee e addirittura in Champions League.