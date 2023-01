Papa Francesco ha incontrato Padre Georg

Dopo giorni di polemiche Papa Francesco ha ricevuto in udienza padre Georg Ganswein. L'incontro, arrivato dopo giorni di accuse, secondo quanto rende noto il Vaticano, è avvenuto questa mattina.

Infatti il segretario di Benedetto XVI è stato, in questi giorni, al centro di polemiche per le anticipazioni di 'Nient'altro che la verità', il libro nel quale l'arcivescovo tedesco ripercorre la sua vita accanto a Joseph Ratzinger. Scalpore, in particolare, hanno suscitato le sue rivelazioni circa il difficile rapporto proprio con Bergoglio e il racconto dell'episodio in cui venne sollevato dal suo incarico di Prefetto della Casa Pontificia.