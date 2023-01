Meloni: «Con il taglio delle accise non ci sarebbero stati altri aiuti»

Il presidente del Consiglio, Giorgia meloni, è intervenuta con un video social, sul decreto del governo di ieri contro il caro carburante; un decreto che non prevede alcun intervento di tipo economico ma solo di controllo sulle tariffe.

«Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise». Insomma, la coperta economica, come si sapeva, è corta, cortissima e non ci sono le risorse utilizzate nel 2022 (un miliardo al mese per la riduzione delle accise)

«Gira un video mio del 2019 in cui parlavo del taglio delle accise - ha continuato la Meloni - Ma il mondo da allora è cambiato; non sono incoerente».