Mattarella ad Auschwitz: «Regimi fascisti complici dell'orrore»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata della sua visita in Polonia, è arrivato ad Auschwitz per partecipare alla Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell'Olocausto. «Siamo qui oggi a rendere omaggio e fare memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono i propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l’umanità» ha commentato il capo dello Stato.

A spiccare, le bandiere che richiamano i più drammaticamente noti pigiami a righe, esposti in onore dei 42 sopravvissuti, «preziosi testimoni della verità».



«Oggi è il giorno dello Yom HaShoah, la giornata del Ricordo dell'Olocausto. Ricordare è dimensione di impegno. È dimostrazione che, contro gli araldi dell'oblio, la memoria vince. Per affermare l'orgoglio di voler essere persone umane» ha concluso il presidente ribandendo, davanti a migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo, “mai più” all’orrore dell’Olocausto