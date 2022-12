Il Marocco fa la storia: prima africana in semifinale al Mondiale

Storica impresa del Marocco che si è qualificato per la semifinale del Mondiale di Qatar 2022 infrangendo un tabù contro il quale si era interrotto il sogno di altre nazionali africane negli ultimi 32 anni. Il Marocco ha battuto il Portogallo nei quarti grazie a una rete di En-Nesyri nel primo tempo e poi ha retto al ritorno dei portoghesi che hanno schierato tutti i giocatori offensivi compreso Ronaldo, di nuovo in panchina per scelta tecnica a inizio gara.

Il Marocco riesce così nell'impresa mancata in precedenza da altre tre nazionali, eliminate non senza rimpianti ai quarti di finale. La prima fu il Camerun a Italia'90, superato ai tempi supplementari dall'Inghilterra nonostante i miracoli di Nkono. Nel 2002 il Senegal di Bruno Metsu, battuto dalla Turchia per 1-0. E, infine, nel 2010 il Ghana contro l'Uruguay in una gara decisa ai rigori dopo che all'ultimo istante dei supplementari Asamoah Gyan tirò alto un penalty per fallo di mano sulla linea di porta.