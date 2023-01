Maltempo su tutta Italia, scuole chiuse nel riminese

Il maltempo continua imperterrito a portare pioggia, freddo e neve su gran parte del territorio italiano. Ben nove regioni sono in allerta gialla. Pericolo valanghe sulle Alpi lombarde e sulle Dolomiti venete. Due giovani sono stati salvati dalla piena di un torrente intorno alle 2, in provincia di Rimini. Evacuati in 400 a Casamicciola a Ischia.

In molte città le scuole sono stat chiuse e lo saranno anche domani.