Maltempo, cancellato il Gp di Formula Uno a Imola

Non si correrà il Gran Premio di Formula Uno di Imola, in programma il prossimo week end. La decisione è stata annunciata dal presidente dell'ACI e vice presidente della FIA, Angelo Sticchi Damiani, nel corso di una conversazione con l'agenzia di stampa La Presse. Decisive le condizioni meteo che stanno flagellando tutto il Centro Italia con morti e danni incalcolabili. La volontà è quella di non appesantire la macchina dei soccorsi che lavora senza sosta e sarà impegnata anche nelle prossime giornate per ridurre le conseguenze delle esondazioni. "Al 99% questa edizione si recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto", ha aggiunto il numero 1 dell'Aci.